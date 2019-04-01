Скандальная история с фотографией в купальнике, выложенной в соцсеть, положительно завершилась для 38-летней барнаульской учительницы Татьяны Кувшинниковой.
После ее увольнения, педагога принял министр образования Алтайского края Максим Костенко и сделал ей продуктивное предложение, от которого преподаватель не смогла отказаться.
Параллельно за женщину вступились другие учителя, устроив "голый" флешмоб, который не обошли вниманием даже британские СМИ.
Кажется, что при такой поддержке просто невозможно было стать "изгоем". Так и вышло.
Кувшинникова "пошла на повышение", став специалистом по учебно-методической работе в Алтайском краевом институте повышения квалификации работников образования (АКИПКРО).
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу учреждения. Теперь уже всемирно известная сотрудница приступит к работе во вторник, 2 апреля.
Комментарии
После такого взлёта я думаю, что все учителя России и купальники скинут.
молодец,Татьяна, хоть и не желая того, прославляет любимый Барнаул на международном уровне, наряду с другими славными уроженками города: Маней Мотузной и Маней Бутиной ))
Главное чтобы дуры не испортили своим "мобом" с оголением эту историю.
молодец показала что в глубинке куча красавиц и живут достойно
Правильно девчонки! Бегите с такой высокооплачиваемо места! Пусть остаются работать одни вытертые мочалки!