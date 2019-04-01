Инвестор обратился к властям Алтайского края, предлагая крупнейшие инвестиции, но с условием выкупить землю, на которой будут построены сельхозобъекты, сообщает пресс-служба АКСЗ.

Однако это противоречит региональному законодательству. В частности, в крае действует мораторий на выкуп земель сельскохозяйственного назначения, согласно которому земля сдается только в аренду на срок до 49 лет.

Если регион продолжить использовать этот закон, то рискует потерять 3 млрд рублей вложений на строительство крупного молочного животноводческого комплекса.

В связи с этим спикер АКСЗ Александр Романенко объявил, что депутаты регионального ЗакСобрания предметно изучат этот вопрос.

Он не исключает вероятность полной отмены либо внесения поправок в закон о моратории.