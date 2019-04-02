3 апреля 2019 года в Барнауле, на улице Малахова, 79 откроется ресторан сети "Папа Джонс". Пиццерия будет расположена на стыке двух районов – Индустриального и Ленинского, – в пешей доступности от четырех городских парков и Барнаульского зоопарка.

Зона доставки ресторана включает в себя близлежащие улицы, что позволит курьерам оперативно доставлять горячую и вкусную пиццу. А гости, живущие за пределами зоны, смогут приятно провести время в небольшом, но очень уютном зале ресторана.

В честь открытия пиццерии проводится розыгрыш годового запаса пиццы! Подробности здесь: https://vk.com/barnaulpapajohns

В "Папа Джонс" представлено более 20 видов пиццы – мясные и сырные, пикантные и классические, на традиционном тесте и с сырным бортом – каждый найдет то, что придется ему по вкусу. Кроме пиццы, в ресторане будут представлены различные закуски, десерты и напитки.

Заказать пиццу можно по телефону 25-75-00 или на сайте papajohns.ru

Чтобы получить скидку 30% на первый заказ, переходите по ссылке https://barnaul.papajohns.ru/

Пиццерия "Папа Джонс"

г. Барнаул, ул. Малахова, 79

Телефон: (3852) 25-75-00

Сайт papajohns.ru