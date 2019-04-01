По результатам проверки соблюдения законодательства депутатами сельских поселений, прокуратура Бийского района выявила несколько человек, которые не задекларировали свои доходы, сообщает ведомство.

В связи с этим в представительные органы этих муниципалитетов направлены представления об отстранении от должности нарушивших закон народных избранников.

В шести случаях требования прокуратуры были удовлетворены, а вот в двух из них местные власти решили ограничиться предупреждениями.

Однако прокуроры сочли такое наказание слишком мягким и в судебном порядке потребовали лишить полномочий двух депутатов.

Не дожидаясь решения суда, депутатов отстранили от должности в связи с утратой доверия по причине непредставления сведений о доходах, расходах и имуществе.