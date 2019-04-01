Президент России Владимир Путин принял закон о новом порядке расчета пенсий для малообеспеченных неработающих пенсионеров. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее он был принят Госдумой с поправкой, которая предусматривает одинаковую методику определения прожиточного минимума для пенсионеров всех регионов.

Напомним, законопроект изменяет порядок начисления социальных доплат к пенсии. Сначала устанавливается социальная доплата в размере, необходимом для доведения материального обеспечения пенсионера до уровня ПМП в регионе, а затем только осуществляются индексация пенсии и выплаты.

Таким образом, материальное обеспечение неработающего пенсионера в каждом году будет превышать уровень прожиточного минимума на сумму индексации пенсии и ежемесячной денежной выплаты в текущем году.