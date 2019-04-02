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Задолженность по зарплате на Алтае выросла в два раза

, ИА "Амител"
Уполномоченный по правам человека Борис Ларин рассказал, насколько актуальна проблема
Фото: sibdepo.ru

Фото: sibdepo.ru

Задолженность по зарплате в Алтайском крае выросла в два раза за последний год до 12,4 млн рублей. Об этом в своем ежегодном докладе, а также в прямом эфире радио Эхо Москвы в Барнауле (69,11 УКВ) рассказал уполномоченный по правам человека в регионе Борис Ларин. 

"В 2018 году относительно 2017 года задолженность по заработной плате выросла в почти два раза: с 6,7 млн рублей до 12,4 млн рублей. Да, ещё пять лет назад цифры были другого порядка: 200-300 млн, но тем не менее, проблема трудовых отношений самая острая из тех жалоб, что мы получаем", — рассказал Борис Ларин.

В 2018 году омбудсмену поступило 72 жалобы по вопросам невыплаты или несвоевременной выплаты заработной платы, нарушения прав работников при увольнении, незаконных действиях работодателей при исчислении заработной платы.

Самая тупиковая ситуация на предприятиях-банкротах. Сейчас по закону долги по зарплате не входят в расчеты первой очереди. Сначала долги гасятся перед налоговой, банками. Это не справедливо, подчеркивает Ларин. Однако решение проблемы на федеральном уровне. Алтайские обмудсмен согласен с предложением, которое уже неоднократно высказывалось на уровне Госдумы, но пока не нашло поддержки: сначала платить долги работникам, а потом всё остальное. 

Как сказал в своем докладе перед депутатами краевого парламента Борис Ларин, сегодня значительная часть граждан, фактически осуществляющих те или иные виды деятельности, не состоит ни в трудовых, ни в гражданско-правовых отношениях с работодателем, а также не имеет статуса предпринимателя.

По-прежнему одна из главных проблем – низкий уровень оплаты труда. Среднемесячная зарплата одного работника в 2018 году не превышала 25 тысяч рублей, что является одним из самых низких показателей не только в Сибири, но и в стране.

Всего в 2018 году уполномоченному поступило 1991 обращение, из них 38% связаны с работой правоохранительных органов и местами принудительного содержания, 44% жалоб относительно социальных прав (например, по обеспечению жильем детей-сирот, установление группы инвалидности, обеспечение путевок на санаторно-курортное лечение и другое).

Слушать эфир с Борисом Лариным на радио Эхо Москвы в Барнауле 

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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