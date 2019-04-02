Температуру до +20 градусов и порывистый ветер прогнозируют синоптики в Алтайском крае во вторник, 2 апреля.

"Без осадков, на дорогах местами гололедица, утром местами туман", – говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.

Дневные температуры составят +7…+12 градусов, местами в южных районах +15…+20 градусов. Ветер западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы 11-16 метров.

В Барнауле будет без осадков, на дорогах местами гололедица. Днем в краевой столице +10…+12 градусов. Ветер западный, 8-13 метров в секунду.