Мещанский суд Москвы рассматривает ходатайство прокуратуры о продлении срока домашнего ареста обвиняемому в мошенничестве режиссеру Кириллу Серебренникову, сообщает РИА "Новости".

Ему и двум другим фигурантам дела сторона обвинения просит сохранить меру пресечения еще три месяца – до 3 июня.

Прокурор опасается, что обвиняемые могут повлиять на свидетелей или выйти на связь с объявленной в розыск продюсером Екатериной Вороновой.

Подсудимые же просили разрешить им вернуться к работе.

"Все свидетели уже допрошены, все с этим делом уже ясно, – выразил свое мнение Серебренников. – Не вижу в ходатайстве прокурора ничего, кроме желания сделать больно, плохо".

Напомним, по версии следствия, Серебренников и другие фигуранты похитили 133 из 214 миллионов рублей, которые были выделены в 2011-2014 годах АНО "Седьмая студия" на развитие и популяризацию современного искусства РФ в рамках проекта "Платформа". Ни один фигурант не считает себя виновным, кроме экс-главбуха Нины Масляевой.