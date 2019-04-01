Родственники умершей 51-летней женщины Ирины Фокиной привезли гроб с ее телом к зданию администрации Рязани, сообщает РИА "Новости".

Они рассказали журналистам, что на такой поступок отважились, чтобы показать чиновникам, к чему привело лишение бизнеса предпринимательницы.

Убитые горем родственники также принесли с собой плакаты. Один из них гласил: "Кто вернет нам нашу жену и мать?"

Дело в том, что перед смертью бизнес-леди, которая занималась пассажироперевозками, лишили лицензии.

Именно нервный стресс из-за этой ситуации и свел в могилу Фокину, считают ее близкие.

В мэрии ответили, что готовы предоставить гражданам бесплатную психологическую и юридическую помощь.

Сотрудники администрации выразили соболезнования потерявшим родного человека рязанцам. Но в то же время их обвинения чиновники считают беспочвенными.

Ирину Фокину лишили лицензии, потому что на ее автобусах отсутствовала система ГЛОНАСС.

"Так ездить нельзя, есть федеральный закон, и мы его соблюдаем, – прокомментировали в мэрии. – Суд отозвал свидетельство на право перевозки по конкретному маршруту".