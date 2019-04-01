Минтруд разработал методику нематериальной мотивации госслужащих, сообщает РБК.

Система поощрений призвана повысить производительность труда, привлечь к работе квалифицированные кадры и создать здоровую атмосферу в коллективе.

В качестве дополнительных стимулов к "трудовым свершениям" называется награждение грамотами и подарками наиболее успешных работников, а также давать им преимущество при выборе времени для отпуска.

Кроме того, следует чаще хвалить сотрудников, потому что похвалы могут поднять стремление успешно выполнять поставленные задачи.

Также важна комфортная организация труда на служебном месте, чтобы бюджетник при выполнении своих функций не испытывал дискомфорта.

Кроме того, для госслужащих необходимо проводить ежедневные пятиминутные зарядки и спартакиады, а также предоставить им места для занятий спортом.