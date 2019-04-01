Губернатор Алтайского края Виктор Томенко дал свою оценку скандалу с увольнением барнаульской учительницы Татьяны Кувшинниковой после фотографии в социальной сети, где она запечатлена в купальнике.

Этой резонансной темы глава региона коснулся при встрече с министром образования и науки Алтайского края Максим Костенко, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Томенко поблагодарил собеседника за то, что тот по его просьбе успешно провел переговоры с педагогом и помог ей с дальнейшим трудоустройством.

Из нескольких предложенных ей вариантов Татьяна Кувшинникова выбрала должность специалиста по учебно-методической работе в Алтайском краевом институте повышения квалификации работников образования.

При этом губернатор признал, что с морально-этической стороны поведение учителей – это очень сложный вопрос. С одной стороны, учителя такие же, как и все люди, но с другой – они являются примером для детей, которых обучают.

"При ближайшем рассмотрении понимаешь, что существует какой-то неписанный этический кодекс в педагогическом сообществе, который большинство разделяют. Но многие и не разделяют, — рассуждал Виктор Томенко. — Можно только на практике попытаться понять — это допустимо или нет? Это вульгарность или то, чем можно гордиться — здоровый образ жизни".

При этом случай с Кувшинниковой глава региона назвал "перегибом", потому что женшина наоборот демонстрировала здоровый образ жизни, связанный с занятиями спортом и закаливанием.

Он выразил уверенность, что история педагога Татьяны Кувшинниковой станет хорошим уроком для руководителей органов власти, и еще раз покажет им, что нужно внимательно относиться к подчиненным и их проблемам.