Журналистка Божена Рынска возглавила "Рейтинг травли" медиаперсон, подготовленный по просьбе RT компанией "Крибрум", специализирующейся на мониторинге социальных медиа.

Фигурантами списка стали публичные журналисты и блогеры, в адрес которых чаще всего тиражировались негативные высказывания в сетевых СМИ, блогосфере и социальных сетях в период с 22 по 28 марта.

Лидером рейтинга с коэффициентом негатива 33,5% стала Рынска. Причиной для критики стало высказывание, что незадолго до самоубийства мужа – политолога и медиаменеджера Игоря Малашенко – она призывала его оставить ей наследство.

На втором месте Белла Рапопорт – 26,8%. Накануне пользователи Сети активно критиковали девушку из-за ее конфликта с компанией Lush.

Ведущая программы "60 минут" на телеканале "Россия-1" Ольга Скабеева опустилась на третье место. Среди конкретных примеров травли авторы списка отметили пародию на нее в немецком ток-шоу Late Night Berlin, где телеведущие высмеивали манеру общения Скабеевой с собеседниками. Кроме того, на прошлой неделе YouTube-канал "Реальная журналистика" выпустил ролик с обвинениями Скабеевой в пропаганде, а после спора телеведущей с гостем программы "60 минут" Гордеем Беловым появилась масса упреков журналистки в скандальности.

В пятерку попали телеведущие Владимир Соловьев и Андрей Малахов.