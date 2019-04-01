Пресс-служба социальной сети "ВКонтакте" прокомментировала информацию об утечке голосовых сообщений пользователей в открытый доступ, сообщает РИА Новости.

Представители соцсети заверили, что они не хранят данные пользователей в незащищенном месте.

Более того, они утверждают, что даже не существует уязвимости, позволяющей извлечь чьи-то голосовые сообщения.

Виновниками утечки, которую можно наблюдать введя в поиск "audiocomment.3gp", представители компании назвали самих пользователей.

В качестве доказательства они привели тот факт, что они не используют для голосовых сообщений файлы "audiocomment.3gp".

Такие форматы используют сторонние приложения, которыми люди пользуются на "свой страх и риск". Именно их записи и попали в публичный доступ, уверены "ВКонтакте".

"Мы настоятельно рекомендуем использовать официальные приложения "ВКонтакте", — уточнили в компании. — Для дальнейшего разбирательства мы оперативно выключим поиск по таким документам".