Аналитическое агентство "Автостат" подсчитало, сколько дизельных машин приходится на легковой автопарк России. Их доля от общего числа составила 5%.

При этом, как выяснилось, больше всего таких машин принадлежат марке Toyota — 387,8 тысяч единиц (17,7%).

На втором месте другой японский производитель – Mitsubishi (195,5 тысяч единиц), на третьем – Volkswagen (183,4 тысячи).

Пятерку дополнили BMW (180,1 тысяч) и Nissan (144,5 тысяч). Также в ТОП-10 вошли марки Land Rover (133,2 тысяч), Mercedes-Benz (127,5 тысяч), SsangYong (114,7 тысяч), KIA (95,1 тысяч) и Hyundai (90,4 тысяч).