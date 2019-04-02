СКР возбудил уголовное дело по факту крушения частного самолета в Германии, в котором погибли, по предварительным данным, трое россиян, сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет о совладелице авиакомпании S7 Наталии Филевой, её отце Валерии Карачеве и пилоте Андрее Дикуне.

Бизнес-джет Epic LT RA-2151G разбился в воскресенье, 31 марта, во время попытки совершить посадку в аэропорту Эгельсбах.

В связи с этим следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц).

Санкции статьи предусматривают до семи лет лишения свободы.