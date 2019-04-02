Владелец Sollers Вадим Швецов рассказал о планах входящего в его холдинг Ульяновского автозавода наладить выпуск "Русского Прадо", сообщает РИА Новости.

По словам бизнесмена, российские внедорожники УАЗ на платформе класса Toyota Land Cruiser Prado сойдут с конвейера уже в 2020 году и будут стоить около 1,5 млн рублей.

При этом модельный ряд будет включать сразу несколько типов кузова: внедорожник, пикап, монокэб и фургончик.

Они будут оснащены четырехцилиндровыми двигателями, разработанными совместно с немцами из FEV. Их производство будет осуществляться на Заволжском автозаводе.

"Главное наше — сделать машину "Русский Прадо", то есть семейства "Прадо", но по русской цене, — заявил Швецов. — Будем позиционироваться рядом с китайскими джипами и просить где-то те же деньги".