На Украине завершается подсчет голосов на президентских выборов. Согласно сведениям ЦИК, обработано 95,59% бюллетеней.

Исходя из 2,5-процентного отрыва Петра Порошенко от Юлии Тимошенко, можно уже с уверенностью говорить о том, кто будет бороться за должность президента во втором туре голосования.

За Владимира Зеленского свои голоса отдали 30,22% людей, посетивших избирательные участки в воскресенье.

Порошенко поддержали 15,93% избирателей, Тимошенко – 13,4%, Бойко – 11,6%.

Второй тур выборов президента Украины запланирован на 21 апреля. В нем примут участие два кандидата, набравшие больше всего голосов в первом туре.

Читайте также интересные сведения из биографии фаворита президентских выборов, собранные редакцией amic.ru.