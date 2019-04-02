Ученые из Массачусетсетского университета создали пижаму "Фижаму", которая призвана спасти людей от бессонницы, сообщает "Мир 24" со ссылкой на Science Alert.

Одежда оснащена многочисленными датчиками, которые в режиме реального времени передают на компьютер сведения об организме человека, его органах, биоритмах, позе, сердцебиении и движениях на кровати.

В результате составляется полная картина всех процессов, происходящих с человеком, когда он пытается уснуть.

Собранные "умной" пижамой сведения помогли легче засыпать группе добровольцев. Теперь разработчики планирует ввести свое изобретение на рынок и продавать его по цене от 100 долларов.