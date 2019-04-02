Российского бойца UFC пожизненно дисквалифицировали

Пожизненную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил получил российский боец смешанного стиля (MMA) Руслан Магомедов, пишут "Известия" со ссылкой на сообщение Американского антидопингового агентства (USADA).

Решение было принято после того, как Магомедов отказался от сдачи пробы вне соревновательного периода, что стало третьим нарушением со стороны спортсмена.

В 2016 году в его организме обнаружили следы запрещенного препарата остарина, а в октябре 2018 года в пробах спортсмена содержались следы анаболических препаратов.