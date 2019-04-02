Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne заявил, что в случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, сообщает РИА "Новости".

"Если выбирают Порошенко — мы консервируем тот режим, который был. Если выбирают Зеленского, то в принципе ничего особо мы не меняем, но меняется какая-то элита", — сказал Рабинович, добавив, что в этом случае "красть будут другие".

Депутат также отметил, что полномочия президента Украины ограничены, поэтому новый глава государства не сможет что-либо поменять в стране.

"Он может назначить министра обороны, министра иностранных дел, генпрокурора и секретаря СНБО. Это все непринципиальные вопросы. Он не может создать коалицию, у него ничего нет в парламенте. Новый президент ничего не решит", — подчеркнул Рабинович.

Выборы президента прошли на Украине в минувшее воскресенье, 31 марта. Согласно данным ЦИК Украины, после обработки 95% протоколов в первом туре Зеленский лидирует с результатом 30,24% голосов. Действующего президента Петра Порошенко поддержали 15,94% граждан. Лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 13,39%. Лидер "Оппозиционной платформы — за жизнь" Юрий Бойко занимает четвертое место, у него 11,58%.