Минфин предложил ввести несколько новых налогов

Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.

Отмечается, что в НК будут внесены главы: "Экологический налог", "Утилизационный сбор", "Сбор за пользование автомобильными дорогами федерального значения", "Налог на операторов сети связи общего пользования" и "Гостиничный сбор".

На портале проектов нормативных правовых актов был опубликован законопроект Минфина о кодификации неналоговых платежей.

Ведомство выполнило "давнее обещание" кодифицировать платежи, которые в настоящий момент являются неналоговыми. Издание отмечает, что Минфин занимался подготовкой этого законопроекта "более года".

Ранее бизнес, полагая, что такой шаг приведет к росту фискальной и административной нагрузки, обратился к Владимиру Путину с просьбой не торопиться с включением "неналогов" в НК.