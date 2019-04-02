Россия предоставит Беларуси кредит на сумму до $600 млн

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Беларусь получит кредит от России, до конца апреля может получить транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, поскольку выполнила для этого все условия, сообщает "Коммерсантъ".
"В соответствии с решением президента РФ, Россия предоставит Белоруссии государственный финансовый кредит в сумме до 600 млн долларов. Средства пойдут на рефинансирование платежей в погашение основного долга по ранее предоставленным Российской Федерацией займам", – отметил Силуанов.
"Кроме того, белорусской стороной завершено выполнение мер, необходимых для предоставления седьмого транша кредита Евразийского фонда стабилизации и развития в размере 200 млн долларов", – добавил министр.
В феврале общий объем долга Беларуси перед Россией превышал 6,5 млрд долларов.
Комментарии
о как в россии есть лишние 600 миллионов?
а че врут что денег нет а вы держитесь
под 24% годовых, как для россиян?
"Эти нверху" перепутали понятия "государство" и конторку "деньги до зарплаты"?
Кредит от России для погашения кредита перед Россией. Это как, если мне, один и тот же банк давал каждый раз кредит на погашение уже взятого и ещё немного оставалось и так бесконечно, а потом вообще простил....
Не возвратные долги.
2.04.2019 09:13
- гость -
Так с нас поборы увеличат, вот и деньги будут!
или нельзя ругать правительство?
Ведь незря пенсионный возраст увеличили.
Дык, эта, а разве можно кредиты давать чужим странам ежели денег для лечения даже детей нет и кредит Украине в 3 млрд. долларов не возвращен...
Щедрый у нас резидент