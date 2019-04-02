Россия предоставит Беларуси кредит на сумму до $600 млн

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Беларусь получит кредит от России, до конца апреля может получить транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, поскольку выполнила для этого все условия, сообщает "Коммерсантъ".

"В соответствии с решением президента РФ, Россия предоставит Белоруссии государственный финансовый кредит в сумме до 600 млн долларов. Средства пойдут на рефинансирование платежей в погашение основного долга по ранее предоставленным Российской Федерацией займам", – отметил Силуанов.

"Кроме того, белорусской стороной завершено выполнение мер, необходимых для предоставления седьмого транша кредита Евразийского фонда стабилизации и развития в размере 200 млн долларов", – добавил министр.

В феврале общий объем долга Беларуси перед Россией превышал 6,5 млрд долларов.