Россия предоставит Беларуси кредит на сумму до $600 млн

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Беларусь получит кредит от России, до конца апреля может получить транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, поскольку выполнила для этого все условия, сообщает "Коммерсантъ"

"В соответствии с решением президента РФ, Россия предоставит Белоруссии государственный финансовый кредит в сумме до $600 млн. Средства пойдут на рефинансирование платежей в погашение основного долга по ранее предоставленным Российской Федерацией займам", — отметил Силуанов.

"Кроме того, белорусской стороной завершено выполнение мер, необходимых для предоставления седьмого транша кредита Евразийского фонда стабилизации и развития в размере $200 млн", — добавил министр.

В феврале общий объем долга Беларуси перед Россией превышал $6,5 млрд.