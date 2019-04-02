МИД России опубликовал первоапрельскую шутку про Украину

МИД России в понедельник вечером, 1 апреля, опубликовал в своем Twitter видеозапись с "экстренным сообщением" по ситуации на Украине.
❗ Экстренное заявление МИД России о ситуации на Украине ⤵#Россия #Украина #МИД #Москва #Киев pic.twitter.com/x1lykuRCxY— МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) 1 апреля 2019 г.
В начале ведомство объясняет, что решило выпустить видео в связи с частыми просьбами прокомментировать сложившееся положение дел на Украине. Уточняется, что из-за недопуска российских наблюдателей на выборы материал подготовлен при помощи "средств объективного контроля".
Далее по очереди демонстрируется прогноз погоды в Киеве, Харькове и Одессе: во всех трех городах ожидается плюсовая температура, солнечная и ясная погода.
"В целом все ясно", – говорится в последних кадрах.
Выборы президента Украины прошли 31 марта.
Комментарии
неплохо ))