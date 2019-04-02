Вторник, 2 Апрель, 10:52

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 65,42
€ 73,5
Обь
77см +22

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Мусорная реформаКоммунальные аварии в Барнауле Парламент Алтайского края
Новости

Детские игрушки могут подорожать в России на 20%

, ИА "Амител"
Ради изъятия из продажи опасных для детской психики игрушек
Закон был разработан по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой / Фото: yandex.kz

Закон был разработан по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой / Фото: yandex.kz

Введение в РФ предварительной экспертизы игрушек перед поступлением в продажу может привести к их подорожанию на 20%, пишут "Известия" со ссылкой на Ассоциацию индустрии детских товаров (АИДТ).

Не исключают повышения цен и в Минэкономразвития. Законопроект о введении социальной, психологической, педагогической, санитарной экспертиз для игрушек разработал Минпромторг с целью "обеспечения безопасности жизни, нравственности ребенка, защиты его от негативных воздействий".

В АИДТ отметили, что сама процедура обойдется недорого – от 5 до 15 тыс. рублей, однако значительные расходы повлекут сроки ее проведения (2-3 месяца), так как на этот период товар необходимо хранить на складе.

В родительском же сообществе считают, что слухи о подорожании – это лишь спекуляция со стороны представителей рынка, и настаивают на изъятии из продажи опасных для детской психики игрушек.

Законопроект о введении в России социальной, психологической, педагогической, санитарной экспертиз для настольных, компьютерных и иных игр, игрушек и игровых сооружений для детей разработал Минпромторг. Соответствующее поручение в конце прошлого года дала вице-премьер Татьяна Голикова.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Загрузка...

Комментарии

2.04.2019 09:47
- гость -

Недавно заходили в магазин игрушек, хотели племяннице куколку купить, так там не только психика ребенка может пострадать... Таких страшных кукол и взрослый то напугается!

0  1
2.04.2019 09:52
Злобная бабка


2.04.2019 09:47
- гость -

--------------
Голикова, перелогиньтесь, мы вас узнали

0  0
2.04.2019 10:08
- гость -

Можно ина 100%

0  0
2.04.2019 10:24
- гость -

без игрушек никто не умер

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< апрель 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30               
10:51
Водитель в Горно-Алтайске потерял сознание за рулем и врезался в дерево 0
10:38
Пропавший без вести студент из Барнаула найден мертвым 1
10:27
Россия построит в Крыму "Воронеж" 0
10:14
Селянка в Алтайском крае перевела мошенникам более 400 тысяч рублей 0
10:03
Российского бойца UFC пожизненно дисквалифицировали 0
09:48
Барнаульца будут судить по обвинению в серии изнасилований в "нулевые" 0
09:34
Детские игрушки могут подорожать в России на 20% 4
09:23
Следком: барнаулец заночевал у нового знакомого, а утром убил его 0
09:13
МИД России опубликовал первоапрельскую шутку про Украину 1
09:03
Россия предоставит Беларуси кредит на сумму до $600 млн 11
09:00
Все включено: отправляемся на отдых в уникальный Егорьевский ленточный бор 0
08:55
Минфин предложил ввести несколько новых налогов 13
08:42
Последствия избрания Зеленского президентом Украины предсказал депутат Рады 11
08:31
Лазерная коррекция: от чего зависит результат и как выбрать клинику 0
08:30
Циркониевые коронки, как родные зубы – в чем главные плюсы 1
08:22
Открытие новой пиццерии в Барнауле: годовой запас пиццы и -30% на первый заказ 0
08:16
"Я буду легитимным еще долго": 20 бессмертных фраз Александра Лукашенко 29
08:03
В тайге, как дома: возможен ли комфортный отдых в самом сердце Алтая 0
07:50
Мстители, животные-зомби и "Хэллбой": главные премьеры в кино в апреле 1
07:34
Задолженность по зарплате на Алтае выросла в два раза 3
07:19
Барнаульцам не хватает обустроенных парков и детских кружков – социологи 3
07:03
Квартиру в доме с мраморными стенами и полами продают в центре Барнаула за 9 млн 1
06:48
Детский писатель Елена Клишина: "Заставить детей полюбить книги нельзя" 0
06:32
Мужчины, которые ждут своих дам в магазинах 1
06:17
Жара до +20 градусов и ветер ждут жителей Алтайского края 2 апреля 0
06:01
"АлтайФест" в 2019 году не сменит формат и пройдет на "Сибирском подворье" 3
05:07
Польские священники сожгли "богохульные" книги о Гарри Поттере 0
04:52
США прекратили поставки в Турцию F-35 из-за российских С-400 1
03:24
Ученые создали "умную" пижаму от бессонницы 1
02:43
Итоги выборов на Украине после обработки 95,59% бюллетеней 0
01:59
УАЗ анонсировал выпуск "Русского Прадо" за 1,5 млн рублей 5
00:59
СКР возбудил дело по факту гибели совладелицы S7 в авиакатастрофе 1
23:59
Названы марки легковушек, которые чаще покупают с дизелями 1
23:46
"ВКонтакте" назвали причину утечки голосовых сообщений 0
23:26
Божена Рынска возглавила новый "Рейтинг травли" медиаперсон 0
22:59
Губернатор оценил скандал с увольнением за фото в купальнике 5
22:44
Минтруд разработал методику нематериальной мотивации бюджетников 3
22:26
Гроб с телом женщины привезли к зданию мэрии Рязани 7
21:54
Прокуратура просит суд продлить домашний арест Серебренникову 0
21:34
Кремль жестко ответил Зеленскому на слова о Крыме и Донбассе 3
21:13
Путин подписал закон о доплатах к пенсиям сверх прожиточного минимума 2
20:56
Завершается обустройство экотропы у Телецкого озера 0
20:37
Восемь алтайских депутатов лишились постов по невнимательности 2
20:08
Определяются участники второго тура выборов на Украине 0
19:46
Названа причина полетов истребителей над Новосибирском 1
19:25
На Алтае плюнувшего в сотрудника УФСИН арестанта отправили в колонию 0
19:08
Коротко о главном: беды перевозчиков, кошельки сибиряков и +20 в апреле
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 1 апреля
18:53
Мораторий на выкуп сельхозземель могут отменить в Алтайском крае 4
18:31
Кувшинникова устроилась в институт после "голого" флешмоба 14
18:11
В Алтайском крае восстановили движение по размытой дороге 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.