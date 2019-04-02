Детские игрушки могут подорожать в России на 20%

Введение в РФ предварительной экспертизы игрушек перед поступлением в продажу может привести к их подорожанию на 20%, пишут "Известия" со ссылкой на Ассоциацию индустрии детских товаров (АИДТ).

Не исключают повышения цен и в Минэкономразвития. Законопроект о введении социальной, психологической, педагогической, санитарной экспертиз для игрушек разработал Минпромторг с целью "обеспечения безопасности жизни, нравственности ребенка, защиты его от негативных воздействий".

В АИДТ отметили, что сама процедура обойдется недорого – от 5 до 15 тыс. рублей, однако значительные расходы повлекут сроки ее проведения (2-3 месяца), так как на этот период товар необходимо хранить на складе.

В родительском же сообществе считают, что слухи о подорожании – это лишь спекуляция со стороны представителей рынка, и настаивают на изъятии из продажи опасных для детской психики игрушек.

Законопроект о введении в России социальной, психологической, педагогической, санитарной экспертиз для настольных, компьютерных и иных игр, игрушек и игровых сооружений для детей разработал Минпромторг. Соответствующее поручение в конце прошлого года дала вице-премьер Татьяна Голикова.