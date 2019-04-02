Жителя Барнаула подозревают в убийстве мужчины, у которого злоумышленник остался на ночь после знакомства.

Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, тело 59-летнего хозяина квартиры с множественными колото-резаными ранениями было обнаружено утром 27 марта.

Вскоре правоохранителям удалось задержать подозреваемого в преступлении 37-летнего горожанина.

"По версии следствия, накануне убийства подозреваемый познакомился с компанией мужчин, после чего они совместно стали распивать спиртное в квартире одного из них. Новый знакомый попросил хозяина квартиры остаться на ночь, а утром нанес ему не менее 10 колото-резаных ранений, после чего скрылся с места происшествия", – добавляют в СКР.

Свою причастность к преступлению мужчина отрицает. Он определен под стражу. В ближайшее время арестованному будет предъявлено обвинение. Расследование продолжается.