Вторник, 2 Апрель, 10:26

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 65,42
€ 73,5
Обь
77см +22

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Мусорная реформаКоммунальные аварии в Барнауле Парламент Алтайского края
Новости

Барнаульца будут судить по обвинению в серии изнасилований в "нулевые"

, ИА "Амител"
44-летний горожанин признал свою вину в преступлениях
Преступления совершались на территории Центрального района краевой столицы / Фото: az.utro.news

Преступления совершались на территории Центрального района краевой столицы / Фото: az.utro.news

Житель Барнаула предстанет перед судом по обвинению в серии изнасилований, совершенных в 2000-х годах.

Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, на скамье подсудимых окажется 44-летний горожанин, которому инкриминируют пункт "в" части 3 статьи 131 УК РФ ("Изнасилование с использованием беспомощного состояния потерпевшей, соединенное с угрозой убийством, заведомо не достигшей четырнадцатилетнего возраста") и пункт "в" части 3 статьи 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, соединенные с угрозой убийством, совершенные в отношении лица, заведомо не достигшего четырнадцатилетнего возраста").

Согласно данным следствия, в декабре 2005 года в районе нагорного парка в Барнауле обвиняемый, угрожая убийством, изнасиловал 13-летнюю девочку и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Помимо этого, в 2006 и 2007 годах от трех жительниц Барнаула в правоохранительные органы поступили сообщения об изнасилованиях, которые также произошли в Центральном районе города.

Длительное время злоумышленник уходил от ответственности, но в январе 2019 года при отработке очередного поручения следователя полицейским удалось установить насильника. Им оказался 44-летний местный житель. Результаты генетической экспертизы подтвердили его причастность к преступлениям.

"Под тяжестью собранных следствием доказательств мужчина свою вину в инкриминируемых ему деяниях признал полностью. Уголовное дело по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", – резюмируют в СКР.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Загрузка...

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< апрель 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30               
10:14
Селянка в Алтайском крае перевела мошенникам более 400 тысяч рублей 0
10:03
Российского бойца UFC пожизненно дисквалифицировали 0
09:48
Барнаульца будут судить по обвинению в серии изнасилований в "нулевые" 0
09:34
Детские игрушки могут подорожать в России на 20% 4
09:23
Следком: барнаулец заночевал у нового знакомого, а утром убил его 0
09:13
МИД России опубликовал первоапрельскую шутку про Украину 1
09:03
Россия предоставит Беларуси кредит на сумму до $600 млн 10
09:00
Все включено: отправляемся на отдых в уникальный Егорьевский ленточный бор 0
08:55
Минфин предложил ввести несколько новых налогов 11
08:42
Последствия избрания Зеленского президентом Украины предсказал депутат Рады 10
08:31
Лазерная коррекция: от чего зависит результат и как выбрать клинику 0
08:30
Циркониевые коронки, как родные зубы – в чем главные плюсы 1
08:22
Открытие новой пиццерии в Барнауле: годовой запас пиццы и -30% на первый заказ 0
08:16
"Я буду легитимным еще долго": 20 бессмертных фраз Александра Лукашенко 29
08:03
В тайге, как дома: возможен ли комфортный отдых в самом сердце Алтая 0
07:50
Мстители, животные-зомби и "Хэллбой": главные премьеры в кино в апреле 1
07:34
Задолженность по зарплате на Алтае выросла в два раза 2
07:19
Барнаульцам не хватает обустроенных парков и детских кружков – социологи 3
07:03
Квартиру в доме с мраморными стенами и полами продают в центре Барнаула за 9 млн 0
06:48
Детский писатель Елена Клишина: "Заставить детей полюбить книги нельзя" 0
06:32
Мужчины, которые ждут своих дам в магазинах 1
06:17
Жара до +20 градусов и ветер ждут жителей Алтайского края 2 апреля 0
06:01
"АлтайФест" в 2019 году не сменит формат и пройдет на "Сибирском подворье" 3
05:07
Польские священники сожгли "богохульные" книги о Гарри Поттере 0
04:52
США прекратили поставки в Турцию F-35 из-за российских С-400 1
03:24
Ученые создали "умную" пижаму от бессонницы 1
02:43
Итоги выборов на Украине после обработки 95,59% бюллетеней 0
01:59
УАЗ анонсировал выпуск "Русского Прадо" за 1,5 млн рублей 5
00:59
СКР возбудил дело по факту гибели совладелицы S7 в авиакатастрофе 1
23:59
Названы марки легковушек, которые чаще покупают с дизелями 1
23:46
"ВКонтакте" назвали причину утечки голосовых сообщений 0
23:26
Божена Рынска возглавила новый "Рейтинг травли" медиаперсон 0
22:59
Губернатор оценил скандал с увольнением за фото в купальнике 5
22:44
Минтруд разработал методику нематериальной мотивации бюджетников 3
22:26
Гроб с телом женщины привезли к зданию мэрии Рязани 7
21:54
Прокуратура просит суд продлить домашний арест Серебренникову 0
21:34
Кремль жестко ответил Зеленскому на слова о Крыме и Донбассе 3
21:13
Путин подписал закон о доплатах к пенсиям сверх прожиточного минимума 2
20:56
Завершается обустройство экотропы у Телецкого озера 0
20:37
Восемь алтайских депутатов лишились постов по невнимательности 2
20:08
Определяются участники второго тура выборов на Украине 0
19:46
Названа причина полетов истребителей над Новосибирском 1
19:25
На Алтае плюнувшего в сотрудника УФСИН арестанта отправили в колонию 0
19:08
Коротко о главном: беды перевозчиков, кошельки сибиряков и +20 в апреле
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 1 апреля
18:53
Мораторий на выкуп сельхозземель могут отменить в Алтайском крае 4
18:31
Кувшинникова устроилась в институт после "голого" флешмоба 14
18:11
В Алтайском крае восстановили движение по размытой дороге 0
17:47
Сквозь решетку: как полиция Алтайского края ловит дистанционных мошенников 0
17:34
Барнаул и Томск с 1 апреля связали прямым авиарейсом 0
17:25
В России стартовал весенний призыв в армию 2

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.