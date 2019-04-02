Житель Барнаула предстанет перед судом по обвинению в серии изнасилований, совершенных в 2000-х годах.

Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, на скамье подсудимых окажется 44-летний горожанин, которому инкриминируют пункт "в" части 3 статьи 131 УК РФ ("Изнасилование с использованием беспомощного состояния потерпевшей, соединенное с угрозой убийством, заведомо не достигшей четырнадцатилетнего возраста") и пункт "в" части 3 статьи 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, соединенные с угрозой убийством, совершенные в отношении лица, заведомо не достигшего четырнадцатилетнего возраста").

Согласно данным следствия, в декабре 2005 года в районе нагорного парка в Барнауле обвиняемый, угрожая убийством, изнасиловал 13-летнюю девочку и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Помимо этого, в 2006 и 2007 годах от трех жительниц Барнаула в правоохранительные органы поступили сообщения об изнасилованиях, которые также произошли в Центральном районе города.

Длительное время злоумышленник уходил от ответственности, но в январе 2019 года при отработке очередного поручения следователя полицейским удалось установить насильника. Им оказался 44-летний местный житель. Результаты генетической экспертизы подтвердили его причастность к преступлениям.

"Под тяжестью собранных следствием доказательств мужчина свою вину в инкриминируемых ему деяниях признал полностью. Уголовное дело по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", – резюмируют в СКР.