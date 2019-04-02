Крым и Средиземное море к 2023 году накроют радиолокационным куполом, после того как на территории Нахимовского района Севастополя появится новейшая радиолокационная станция "Воронеж", пишут "Известия" со ссылкой на источники в Минобороны.

Новая РЛС "Воронеж" будет отслеживать передвижения самолетов и спутников, а также пуски любых баллистических и крылатых ракет противника вплоть до Гибралтара. Ее разместят на побережье, чтобы складки местности не создавали помех для ее работы.

Как заявил генерал-полковник Леонид Ивашов, России необходимы современные РЛС на средиземноморском направлении из-за напряженной ситуации на Ближнем Востоке и активности НАТО в Черном и Средиземном морях.

"Нам необходимо иметь полную информацию об угрозах. До последнего времени мы не придавали этому особого значения, но отношение к этому региону как к второстепенному было ошибочным. Пришло время исправлять просчеты", – отметил он.

Эксперты полагают, что, несмотря на то, что сейчас сеть радиолокационных станций по периметру страны уже восстановлена, "Воронеж" усилит единое радиолокационное поле.