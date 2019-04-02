В Санкт-Петербурге в возрасте 60 лет скончался актер Александр Васильев, сообщается на сайте киностудии "Ленфильм".

Васильев запомнился зрителям по ролям в таких фильмах и сериалах, как "Особенности национальной охоты", "Улицы разбитых фонарей", "Бандитский Петербург", "Морские дьяволы", "Блокпост", "Барабаниада", "Гадкие лебеди", "Фауст", "Вишневый сад" и другие.

Как сообщает НСН, Васильев родился в 1958 году и в последние годы страдал от тяжелой болезни. Прощание с артистом состоится 3 апреля в 11:00 в павильоне "Ленфильма". Похоронят его на Смоленском кладбище.