Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал слова главы МИД Украины Павла Климкина, который поздравил украинцев с прекращением действия договора о дружбе с Россией.

Климкин поздравил украинцев с прекращением договора о дружбе с Россией. Ирония в том, что в нем была статья о признании границ Украины. Отныне эта статья не действует, с чем можно поздравить и Климкина,и Порошенко. "Бесконечны лишь вселенная и глупость человеческая". А.Эйнштейн. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 1 апреля 2019 г.

"Ирония в том, что в нем была статья о признании границ Украины. Отныне эта статья не действует, с чем можно поздравить и Климкина, и Порошенко. "Бесконечны лишь вселенная и глупость человеческая". А. Эйнштейн", – написал Пушков.

Таким образом, Киев, который считает полуостров Крым своей территорией, не сможет обвинять РФ в нарушении целостности Украины.

1 апреля Климкин напомнил, что в этот день заканчивается действие договора о дружбе с Россией, и поздравил с этим украинцев, подчеркнув, что это не "первоапрельские приколы".

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной был заключен 31 мая 1997 года и вступил в действие в апреле 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на следующее десятилетие. 1 апреля его действие завершилось из-за решения Киева более не продлевать соглашение.