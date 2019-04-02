Способ моментально улучшить настроение рассказали психологи

Группа американских психологов из Университета штата Айова выяснила, как за короткий временной промежуток улучшить настроение, пишут "Известия" со ссылкой на Journal of Happiness Studies.

Специалисты разделили 496 студентов на три группы, которые должны были в течение 12 минут гулять и думать на определенные темы.

Испытуемые из первой группы желали добра каждому встречному. Студенты из второй группы представляли, какие общие чувства они испытывали с другими людьми. Участники третьей группы смотрели на окружающих с презрением, думая о своем превосходстве. Четвертой группе досталось задание по оценке внешнего вида людей.

Выяснилось, что настроение двух последних групп оставалось на том же уровне, что и было прежде, а в некоторых случаях даже ухудшилось, кроме того, повышался уровень тревожности. А первые две группы, наоборот, показали более высокие уровни счастья и удовлетворенности.