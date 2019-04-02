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Составлен рейтинг самых красивых постаревших знаменитостей

, ИА "Амител"
Среди мужчин самым красивым признан 69-летний американский актер Ричард Гир
На втором месте оказалась 92-летняя королева Великобритании Елизавета II / Фото: newsroyal.ru

На втором месте оказалась 92-летняя королева Великобритании Елизавета II / Фото: newsroyal.ru

Шведская велнесс-марка Foreo по итогам онлайн-опроса составила рейтинг самых красивых постаревших знаменитостей, пишут "Известия" со ссылкой на Mirror.

Среди женщин первое место было отдано британской актрисе, обладательнице премии "Оскар" 73-летней Хелен Миррен. На втором месте оказалась 92-летняя королева Великобритании Елизавета II. Замыкает тройку лидеров 60-летняя певица Мадонна, которая в отличие от британской монаршей особы не стесняется прибегать к помощи пластических хирургов.

В пятерку также вошли 73-летняя кантри-исполнительница и киноактриса Долли Партон и 72-летняя певица Шер.

В десятку самых красивых постаревших звезд попали 84-летняя актриса Джуди Денч, 79-летняя певица Тина Тернер, 65-летняя Ким Бесингер, которая, по мнению экспертов, выглядит значительно моложе своих лет, а также Шерон Стоун и Сьюзан Сарандон, которым 61 и 72 года соответственно.

Аналогичный список составлен и для мужчин-знаменитостей. Самым красивым признан 69-летний обладатель "Золотого глобуса" американский актер Ричард Гир. Также в список вошли 66-летний Лиам Нисон, 65-летний Пирс Броснан, 71-летний Арнольд Шварценеггер, 76-летний Харрисон Форд, 60 летний Кевин Бейкон, 76-летний Пол Маккартни, 75-летний Роберт Де Ниро и другие.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

2.04.2019 12:26
АААА

лишь бы какие-нибудь рейтинги составить

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