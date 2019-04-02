Жительница Алтайского края перевела мошенникам 414 000 рублей — по данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в ГУ МВД по региону, жертвой обмана стала жительница села Покровка 1951 года рождения. Установлено, что в январе текущего года родственница потерпевшей разместила объявление о продаже дома.

"Вскоре ей позвонила неизвестная женщина и сообщила, что готова купить дом и предложила перечислить задаток. Сельчанка продиктовала неизвестной сначала данные своей банковской карты. Но злоумышленники, скорее всего, увидели, что на карте нет денег, и сообщили, что не могут совершить перевод на эту карту, попросив назвать им другую. Тогда женщина попросила карту у родственницы и в банкомате под диктовку неизвестных произвела ряд банковских операций", — уточняют в полиции.

Затем злоумышленники сообщили, что по ошибке подключили услугу автоплатёж и попросили снять с карты деньги и вернуть их. Одновременно с этим на мобильный телефон женщины стали приходить сообщения о поступлении на карту денежных средств.

Селянка подумала, что ей действительно по ошибке поступили чужие средства, поэтому сняла их с карты и перечислила на указанные десять сотовых телефонов.

"Как выяснили сотрудники полиции, злоумышленники, получив доступ к счетам, перевели деньги с банковского счета потерпевшей на ее же карту", — добавляют в правоохранительном ведомстве.