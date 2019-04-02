Студент из Барнаула, пропавший в самом начале этого года, найден мертвым, сообщили в паблике поискового отряда "Лиза Алерт".

"Найден, погиб. Отряд выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего. Благодарим всех неравнодушных за помощь в поиске", – сообщили волонтеры.

Напомним, местонахождение молодого человека не было известно со 2 января.