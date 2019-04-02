Студент из Барнаула, пропавший в самом начале этого года, найден мертвым, сообщили в паблике поискового отряда "Лиза Алерт".
"Найден, погиб. Отряд выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего. Благодарим всех неравнодушных за помощь в поиске", – сообщили волонтеры.
Напомним, местонахождение молодого человека не было известно со 2 января.
Комментарии
Это уже второй молодой человек за последний год, который вот так внезапно и беспричинно пропадает, а через несколько месяцев где-нибудь в Барнаулке находят его обезображенный труп. Что происходит в городе?
2.04.2019 10:47
- гость -
Написано же что погиб, а не убит. Напился и замерз наверное.
2.04.2019 10:57
АБОРИГЕН
если бы это было бы так , то написали без видимых признаков насильственной смерти
Лиза Алерт использует только две формулировки - ЖИВ либо ПОГИБ.
Поэтому убит он был либо погиб при каких то иных обстоятельствах - можно только догадываться