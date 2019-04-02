Водитель в Горно-Алтайске лишился чувств за рулем и врезался в дерево, сообщили во вторник, 2 апреля, в МВД по республике.

Авария произошла накануне в районе дома №24 по улице Чаптынова, когда 39-летний местный житель, управляя автомобилем Honda Capa, потерял сознание, в результате чего допустил съезд автомобиля с проезжей части дороги с последующим наездом на дерево.

Мужчину с полученными травмами доставили в больницу, госпитализация ему не потребовалась. Тестирование на наличие алкоголя в крови показало отрицательный результат.