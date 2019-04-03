На выставке новостроек, которая в этом году разместится в Парке спорта и будет работать всего 2 дня – с 20 по 21 апреля 2019 года – представят свои жилые комплексы крупнейшие застройщики Барнаула. Это не только дома разной степени готовности, но и готовые квартиры.

В течение двух дней на площадке "Кафе в парке" можно выбрать и забронировать квартиру, рассчитать стоимость ипотечного кредита под будущее жилье и узнать много полезной информации о долевом строительстве и тех изменениях в законодательстве, которые произошли в последнее время.

"Ситуация по новостройкам изменилась. Произошла корректировка цен в сторону увеличения, вызванная тем, что с 1 января 2019 года поднялся НДС и выросли в цене строительные материалы, – комментирует руководитель проекта Марина Ракина. – Также свою лепту внесли и изменения законодательства в строительной сфере, касающиеся принципов финансирования. Введены спецсчета или эскроу-счета – новый для отрасли инструмент. С одной стороны, на мой взгляд, это хорошая идея, в основе которой лежит четкое прозрачное взаимодействие банков и компаний, создание стимулов для банков кредитовать стройку. Но с другой – мы пока не знаем, как все будет осуществляться на практике и как это может отразиться на строительных компаниях и, соответственно, ценах на новое жилье. Пока что цены растут, в том числе и на фоне высокого спроса. Полагаю, еще и поэтому важно посетить выставку: здесь с помощью наших специалистов можно будет разобраться во всех новых механизмах, которые будут действовать на рынке новостроек".

Впервые выставка пройдет в формате городского мероприятия с двумя зонами – рабочей и развлекательной – с фуд-кортом и розыгрышем призов. Даже если посетители придут всей семьей, детям не будет скучно: для них предусмотрены развлечения на улице. Родители же спокойно смогут получить консультацию и узнать, что строится в центре Барнаула, как выгодно купить новостройку в Индустриальном районе Барнаула, уточнить ближайший срок сдачи домов и получить информацию об особенностях отделки квартир. Кроме того, желающие смогут здесь же посетить строительные объекты с экскурсией и увидеть все и сразу из того, что есть на рынке.

Уже сейчас можно получить билет на участие в розыгрыше на сайте http://vsedoma.su/

Организатором выставки выступает "Единый центр продаж недвижимости". Единый номер телефона в Барнауле: 717-100.

Справка. "Единый центр продаж недвижимости" (ЕЦПН) создан членами "Союза риэлторов Барнаула и Алтая". По единому номеру телефона 8 (3852) 717-100 предоставляется полная информация о новостройках в Барнауле, Новосибирске и Республике Алтай. ЕЦПН предлагает квартиры по ценам застройщиков. Услуга по подбору новостроек – бесплатная.