Водонапорная башня обрушилась в селе Андроново в Тюменцевском районе Алтайского края, сообщает "Катунь 24".
Инцидент произошел около 23:20 1 апреля. Отмечается, что причиной обрушения башни стал надлом стойки.
Ситуация находится на контроле районных властей. По словам главы администрации Тюменцевского района Ивана Дитца, на месте работает ремонтная бригада.
Водоснабжение на социальных объектах присутствует. В течение дня воду подадут в населенный пункт, а также в ближайшие дни установят высокочастотный преобразователь, который будет регулировать давление.
Также отметим, что в прошлом году обрушение водонапорной башни произошло и в самом районном центре Тюменцево.
Комментарии
ну хоть не мост через Обь
еще одна... т.е. разруха подобралась к жизненно-важным объектам.
2.04.2019 11:44
- гость -
сейчас башни рушатся, а лет через пять будем читать, что и само село Андроново исчезло
а склько человек живет в с. Андроново?