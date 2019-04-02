Участок трассы под Барнаулом перекроют в ночь на 3 апреля из-за движения военных колонн, сообщили в краевой Госавтоинспекции.

Ограничение будет действовать для всех видов транспорта с 23:55 2 апреля до 02:55 3 апреля на участке населенный пункт ЗАТО Сибирский – автодорога Р-256 – Фирсово – Бобровка – населенный пункт Бобровка.

Участников дорожного движения призывают с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.