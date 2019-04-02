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Еще две солнечные электростанции общей мощностью 15 МВт введены в эксплуатацию в Республике Алтай, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В данном случае речь идет о третьей очереди Майминской солнечной электростанции мощностью 5 МВт и Ининской СЭС мощностью 10 МВт. С 1 апреля новые энергообъекты начали отпуск электроэнергии в единую сеть.

В итоге, в данный момент в Горном Алтае действует уже семь солнечных электростанций, включая построенные и запущенные в предыдущие годы: две в Кош-Агаче (10 МВт), по одной – в Усть-Кане (5 МВт), Онгудае (5 МВт) и Майме (20 МВт).По информации компании "Хевел", выступающей инвестором проекта, установленная мощность солнечной генерации в республике достигла 55 МВт.

Объем инвестиций в реализацию данных проектов уже составил около 5,5 млрд рублей.

Использование в Горном Алтае солнечной энергии в 2018 году позволило предотвратить выброс в атмосферу 25 тысяч тонн углекислого газа и сэкономить 13,8 миллиона кубометров природного газа.