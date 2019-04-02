28 марта 2019 года при поддержке "Нового Радио Барнаул" прошел очередной этап конкурса красоты "Мисс Granmulino* Март 2019".
Для участия в финальном шоу были отобраны восемь очаровательных конкурсанток.
Праздник проходил в стиле "Наше любимое кино": были представлены четыре стилистических выхода участниц с музыкальным сопровождением из известных фильмов "Брат-2", "Девчата", "Кавказская пленница". Дефиле завершилось модным показом под музыку из кинофильма "Бриллиантовая рука".
Развлекательная программа сопровождалась нежной музыкой флейты, оригинальными парными танцами и различными конкурсами от ведущего.
Единогласным решением членов жюри и зрительского голосования титул "Мисс Granmulino Март 2019" завоевала очаровательная Виктория Янева.
Титул "Мисс Vienne Lion"** получила конкурсантка Лоор Алина.
Специальную номинацию "Мисс Новое Радио Барнаул" получила Бакеева Ксения.
Самой спортивной была признана Новоселова Полина. Агентство праздников "Для души" отметило подарком Упорову Наталью.
"Мисс Beauty"*** стала Мальцева Алена. Компания "Пепси" отметила огромным подарком Деригу Анастасию!
Организаторы конкурса: PK Granmulino , ресторан Vienne Lion и модельное агентство "Стиль"
Партнеры мероприятия: ООО "Инком торг" (ТМ "Алтайский лен")
Информационные партнеры: "Новое Радио Барнаул", сайт Amic.ru, интернет-сообщество Barnaul22
*Гранмулино – прим.ред.
**Вайенн Лайон – прим.ред.
***Бьюти – прим.ред.
Комментарии
Либо фотки такие неудачные, либо замазаны кошмарно, в реальности девчонки эти гораздо интереснее, а победительницу так защикатурили, что просто забей.