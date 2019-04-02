28 марта 2019 года при поддержке "Нового Радио Барнаул" прошел очередной этап конкурса красоты "Мисс Granmulino* Март 2019".

Для участия в финальном шоу были отобраны восемь очаровательных конкурсанток.

Праздник проходил в стиле "Наше любимое кино": были представлены четыре стилистических выхода участниц с музыкальным сопровождением из известных фильмов "Брат-2", "Девчата", "Кавказская пленница". Дефиле завершилось модным показом под музыку из кинофильма "Бриллиантовая рука".

Развлекательная программа сопровождалась нежной музыкой флейты, оригинальными парными танцами и различными конкурсами от ведущего.

Единогласным решением членов жюри и зрительского голосования титул "Мисс Granmulino Март 2019" завоевала очаровательная Виктория Янева.

Титул "Мисс Vienne Lion"** получила конкурсантка Лоор Алина.

Специальную номинацию "Мисс Новое Радио Барнаул" получила Бакеева Ксения.

Самой спортивной была признана Новоселова Полина. Агентство праздников "Для души" отметило подарком Упорову Наталью.

"Мисс Beauty"*** стала Мальцева Алена. Компания "Пепси" отметила огромным подарком Деригу Анастасию!



Организаторы конкурса: PK Granmulino , ресторан Vienne Lion и модельное агентство "Стиль"

Партнеры мероприятия: ООО "Инком торг" (ТМ "Алтайский лен")

Информационные партнеры: "Новое Радио Барнаул", сайт Amic.ru, интернет-сообщество Barnaul22

*Гранмулино – прим.ред.

**Вайенн Лайон – прим.ред.

***Бьюти – прим.ред.