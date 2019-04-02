"АлтайБаскет" в очередном туре второй баскетбольной Суперлиги уступил на домашней площадке тульскому "Арсеналу".

Матч завершился со счетом 62:73. Гости захватили преимущество с начала матча и выиграли первую четверть – 18:10.

В дальнейшем туляки наращивали преимущество и перед заключительным отрезком игры вели со счетом 60:42. В последней четверти барнаульские баскетболисты немного сократили отставание в счете, но догнать туляков так и не смогли.

В итоге поражение с результатом 62:73. Самым результативным в барнаульской команде стал Владислав Лисовский, который набрал 26 очков. "АлтайБаскет" остался на 11-м месте турнирной таблицы.