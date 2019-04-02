Урологи из Москвы и Санкт-Петербурга провели в Барнауле мастер-классы по применению малоинвазивных операций в урологии. Обучение организовали в рамках научно-практической конференции "Современные тенденции малоинвазивной хирургии. Урология в XXI веке".

Как рассказал Amic.ru главный уролог Алтайского края и Сибирского Федерального округа Александр Неймарк, участниками конференции стали урологи со всего Алтайского края, в том числе из Барнаула, Бийска, Рубцовска, Заринска.

"Мастер-класс показывает возможности современных лазерных технологий в лечении урологических больных. Чем они хороши? Они позволяют бескровно проводить операции на органах мочевой системы, они малоинвазивны, то есть нет особого повреждения тканей. В то же время они позволяют радикально избавить пациента от целого ряда проблем. В первую очередь конференция интересна для практических урологов, они могут ознакомиться с этими технологиями. Поскольку не всегда существует возможность выехать за пределы края в силу разных причин, мы пригласили сюда ведущих специалистов из Москвы и Санкт-Петербурга, которые хорошо владеют этой техникой", – рассказал Александр Неймарк.

Возможности современной медицины в ходе онлайн-трансляций из операционной продемонстрировали такие именитые специалисты, как ведущий научный сотрудник МНОЦ МГУ им. М.В. Ломоносова (г. Москва) Николай Сорокин, врач-уролог онкологического урологического отделения УКБ № 2 ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России Алим Дымов, руководитель отделения дистанционной литотрипсии и эндовидеохирургии НИЦ Урологии ГБОУ ВПО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России (г. Санкт-Петербург) Нариман Гаджиев.

По словам Александра Неймарка, новые методы оперативного лечения основаны на применении высокоинтенсивных лазеров. Он отметил, что в Алтайском крае пока очень мало подобного оборудования. Оно есть в НУЗ "Отделенческая клиническая больница на станции Барнаул ОАО "РЖД" и в КГБУЗ "Городская клиническая больница № 11, г. Барнаул", но "не такой мощности, как хотелось бы".

"Возможности этих лазеров не такие большие, поэтому их применение носит более узкий характер, чем могло бы быть", – считает Александр Неймарк.

Главный уролог Алтайского края рассказал, что существенное влияние на развитие урологической службы оказывает техническое обеспечение. В 2019 году учреждения края надеются получить на вооружение биполярный резектоскоп, который позволит оперировать больных, страдающих доброкачественной гиперплазией простаты.