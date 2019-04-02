Почти половина россиян допускали просрочку по кредиту

Просрочку по кредиту допускали 43-45% российских заемщиков, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на бюро кредитных историй "Эквифакс".

"Если заемщик хотя бы раз допускал техническую просроченную задолженность, то 32% подобных заемщиков в будущем, после погашения задолженности, вновь и вновь допускают возникновение такой же технической просроченной задолженности", – отмечают эксперты.

При этом самыми надежными плательщиками признаны ипотечные заемщики, а самими недисциплинированными – держатели кредитных карт, которые банки выдают почти всем клиентам, в том числе и неаккуратным плательщикам.