Верховный Суд России оставил без изменения приговор в отношении бийчанина, совершившего двойное убийство на почве спора о квартире.

Как сообщили в краевой прокуратуре, 50-летний мужчина, ранее судимый за убийство и разбойное нападение, освободившись условно-досрочно из мест лишения свободы, проживал в одной квартире совместно с бывшей женой своего отца и ее сыном.

Спустя несколько месяцев между ними сложились неприязненные отношения, поскольку потерпевшие полагали, что мужчина не оказывает помощи в содержании квартиры. Он же, в свою очередь, полагал, что имеет право проживать в квартире, так как ранее она принадлежала его отцу.

"В ходе одной из ссор в январе 2018 года осужденный, разозлившись, напал на сына хозяйки квартиры и нанес ему множественные удары топором по голове, от которых тот скончался. После этого он спрятал труп в шкаф, а кровь замыл. Женщина, возвратившись через некоторое время, следов преступления не заметила. Она, в свою очередь, завела с Пятаковым разговор о его переезде. Это спровоцировало новый виток насилия. Осужденный напал на хозяйку квартиры, нанес ей несколько ударов гантелей и задушил", – уточняют обстоятельства преступления в правоохранительном ведомстве.

Мужчину приговорили к 21 году лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а последующих – в исправительной колонии особого режима.

Позже обвиняемый обжаловал вердикт, но в Верховном суде не нашли оснований для изменения приговора.