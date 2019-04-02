Названы самые высокооплачиваемые профессии в России

Эксперты ВНИИ труда Минтруда РФ составили список наиболее высокооплачиваемых профессий в России, сообщает RT.

Согласно докладу, возглавили рейтинг инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки. Им предлагается зарплата от 100 тыс. рублей.

На втором месте оказались бурильщик шпуров и специалист по операциям на межбанковском рынке с зарплатой от 95 тыс. рублей.

За ними следуют бизнес-аналитик, специалист по интеграции облачных приложений и специалист по моделированию процессов термической обработки (от 90 тыс. рублей). Замыкает топ специалист по потребительскому кредитованию (от 85 тыс. рублей).

В институте отметили, что спрос на таких экспертов превышает предложение. Все перечисленные специальности являются достаточно перспективными. Некоторые из них, например, "специалист по интеграции облачных приложений" или "инженер-мехатроник", появились сравнительно недавно, и потребность в них быстро растет.

"Инженеры-мехатроники востребованы в машиностроении, они создают программы, обеспечивающие управление и контроль за различными механизмами", – добавили во ВНИИ труда.