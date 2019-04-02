Зеленский готов к переговорам с Путиным и Трампом

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае победы на выборах готов к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, пишут "Известия" со ссылкой на заявление представителя избирательного штаба Александра Данилюка.

"Готов однозначно. Тот, кто говорит, что Владимир Зеленский не компетентен, давайте подождем и посмотрим на его команду. Нет ни одного человека, который без подготовки сможет провести переговоры такого уровня сложности", – сказал Данилюк в эфире телеканала ICTV.

Он отметил, что, например, в вопросе по Донбассу, Зеленский и его команда будут тщательно обрабатывать любые предложения в минском формате.

Выборы президента Украины прошли 31 марта. Ни один из кандидатов не набрал 50% голосов, в связи с чем на 21 апреля назначен второй тур. После подсчета 97,75% протоколов Зеленский набирает 30,26% голосов. На втором месте нынешний украинский лидер Петр Порошенко – 15,92%. Эти кандидаты продолжат борьбу за пост президента.