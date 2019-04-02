Художественный фильм о Юлии Началовой снимут в России

Режиссер Наталья Филатова решила снять художественный фильм о жизни певицы Юлии Началовой, премьера которого запланирована на осень 2019 года, сообщает "Федеральное агентство новостей".

По данным портала "Вокруг кино" картину назовут "Буду рядом", в ее основу лягут события из жизни артистки. Продюсером ленты выступит Андрей Загорский.

Подробности сюжета пока не раскрываются. Имя актрисы, которая сыграет Началову, также держится в секрете, однако как стало известно СМИ, финальная сцена происходит в московском аэропорту.

Юлия Началова скончалась 16 марта в одной из клиник Москвы через пару дней после госпитализации. Причиной стала сердечная недостаточность, наступившая в результате сепсиса. Заражение крови у артистки развилось из-за запущенной раны на ноге. На ухудшении здоровья сказалась и подагра, от которой артистка страдала долгое время, а также стресс и нездоровое похудение.