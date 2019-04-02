Уголовное дело об угрозе применения насилия в отношении представителя власти возбуждено в отношении барнаульца, который на минувшей неделе устроил дебош в одном из домов на проспекте Красноармейском.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, 52-летний фигурант дела определен под стражу.

Согласно данным следствия, утром 28 марта по сообщению жителей дома о неправомерных действиях одного из жильцов выехал наряд полиции.

"Увидев сотрудников правоохранительных органов, мужчина взял в руки топор, после чего высказывая угрозы убийством и применением оружия, начал размахивать им в сторону одного из полицейских. Прибывшим на место происшествия сотрудникам Управления Росгвардии по Алтайскому краю удалось пресечь его противоправные действия и разоружить", – добавляют в СКР.

Злоумышленнику предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.